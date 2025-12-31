2025Ç¯12·î30Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´ÄµåÌÖ¤Ï´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò´ð¤Ë¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÇÂçÎÌÈ¯À¸¤¹¤ë¥¾¥ó¥ÓÂç³Ø¤ÈÍ©Îî³ØÀ¸¡×¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£µ­»ö¤Ï½é¤á¤Ë¡¢ºÑ½£Åç¤Î¤¢¤ëÂç³Ø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡ÖÍ©Îî³ØÀ¸¡ÊÊç½¸ÏÈ¤òËä¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅÐ¹»¤·¤Ê¤¤Ì¾µÁ¤À¤±¤Î³ØÀ¸¤Î¤³¤È¡Ë¡×¤ÎÊç½¸¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î³Ø¹»¤Ïº£Ç¯1480¿Í¤Î¿·ÆþÀ¸¤òÊç½¸¤·¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¼ÂºÝ¤Ëºß¹»¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¿ô¤Ï205¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£¼ø¶È¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÍËÆü¤Ë¤Ï¥ª