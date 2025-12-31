¹Ô»ö¤´¤È¤Ë¡¢µÁ¼Â²È¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¥º¥ì¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤Î¥Þ¥ÞÍ§¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤±¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿Èà½÷¤ÎºîÀï¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÆ¯¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡© º£²ó¤Ï¡¢¤ªÀµ·î¤Î¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò½ä¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¼êºî¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ëµÁÊì