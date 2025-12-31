½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÈËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤­¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡ÈËèÆü¿©¤Ù¤Æ¤âË°¤­¤Ê¤¤¤â¤Î¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡Ö»É¿È¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥¿¥³¡£À¸¥¿¥³»É¤·¡×¤¬¹¥¤­¤À¤È¤¤¤¦¶¶ËÜ¤Ë¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤â¡Ö»ä¤â¹¥¤­¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÆ±°Õ¤¹¤ë¡£¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¼è¤ê´ó¤»¤¿¤ê¤È¤«