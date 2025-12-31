¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥í¥´¡á2017Ç¯9·î¡¢¥Ñ¥ê¡ÊAP¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ»ÊË¡¾Ê¤Ï30Æü¡¢ÊÆ¸ä³ÚÂç¼ê¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î»±²¼´ë¶È¤¬¡¢13ºÐÌ¤Ëþ¤Î»ùÆ¸¤Î¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤òÄê¤á¤¿¡Ö»ùÆ¸¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸îË¡¡×°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ò½ä¤ëÁÊ¾Ù¤ÇÏÂ²ò¤·¡¢1ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó15²¯±ß¡Ë¤ÎÌ±»öÀ©ºÛ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£»ÊË¡¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÊ¾Ù¤Ï»±²¼¤Î2¼Ò¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÏÂ²ò¤Ç¤Ï¡¢Æ±Ë¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë·Á¤Ç¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¾å¤Ç¤Î»ö¶È±¿±Ä¤ò¶Ø¤¸