Ç¯»Ï¤Ï¿·Ç¯¤Î°§»¢¤Ê¤É¤Çµ¢¾Ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿ÆÀÌ¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËèÇ¯Çº¤Þ¤·¤¤¤Î¤¬¤ªÇ¯¶Ì»ö¾ð¡£¡Ö¿ÆÀÌ¤ÎÃ¯¤Ë¤¢¤²¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤Ï¤¢¤²¤Ê¤¤¤Ù¤­¤«¡×¡Ö¤¢¤²¤ë¶â³Û¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤À¤È¼þ¤ê¤«¤éÉâ¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤ÉËèÇ¯Æ¬¤òÇº¤Þ¤¹¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ç¯»Ï¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹²ñ°÷402¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö2026Ç¯¤Î¤ªÇ¯¶Ì»ö¾ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡û6³ä¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤ò¡Ö¤¢¤²¤ë¡×¤È²óÅúQ.2026Ç¯¡¢