½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤­¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤ë¡ÉÇÉ¤À¤¬¡¢ÌµÍý¤»¤ºÂÎ·¿¤ò°Ý»ý¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¶¶ËÜ¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¤«¤é¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤â¤ª¼ò¹¥¤­¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÂÎÄ´°Ý»ý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤­¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤ë¡×¤È