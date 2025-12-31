Ä¹¹¾¹ÒÌ³´ÉÍý¶É¤Î¤ª¤ª¤Þ¤«¤Ê¿ä·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÄ¹¹¾´´Àþ¹ÁÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ßÊª¼è°·ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ4¡¥8¡óÁý¤Î42²¯¥È¥ó¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤ÎÎ¹µÒ¿ô¤ÏÆ±3¡¥5¡óÁý¤Î±ä¤Ù885Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¡£¿·²ÚÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖÂè14¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡Ê2021¡Á2025Ç¯¡Ë¡×´ü´ÖÃæ¤ÎÄ¹¹¾´´Àþ¹ÁÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ë²ßÊª¼è°·ÎÌ¤ÏÎß·×192²¯¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¡¢¡ÖÂè13¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡Ê2016Ç¯¡Á2020Ç¯¡Ë¡×¤ÈÈæ¤Ù30¡¥1¡óÁý¤ÈÂçÉý¤Ë¿­¤Ó¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KM¡Ë