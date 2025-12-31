¤¬¤ó¹îÉþ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÈÖÁÈ¤Ç¹ðÇò2022Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤Î¤¬¤ó¿ÇÃÇ¡õÍ¾Ì¿Àë¹ð¡Ä¡£4ÅÙ¤Î·ëº§¤ò·Ð¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢6¤Ä¤Î¤¬¤ó¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¾®ÁÒÁó³¿(¤½¤¦¤¢¡¢74)=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£Æ®ÉÂÀ¸³è¤«¤é¤ÎÉü³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¾®ÁÒ¤Ï¡¢Â­¼ó¤Î¹üÀÞ¤ÇÄÌ±¡¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¤¬¼£¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¾Ü¤·¤¯¸¡ºº¤·¤¿