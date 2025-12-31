¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡áÌÚÀ¥Éð¡ÛÊÆ£É£Â£Í¤Î¸µºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¬¡¼¥¹¥Ê¡¼»á¤¬£²£·Æü¡¢»àµî¤·¤¿¡££¸£³ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥Ó¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥·¥å¥Ê£Ã£Å£Ï¤¬£²£¸Æü¡¢½¾¶È°÷¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¡¼¥ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡££±£¹£¹£³Ç¯¡¢¼Ò³°½Ð¿È¼Ô¤Ç½é¤á¤Æ£É£Â£Í¤Î£Ã£Å£Ï¤Ë½¢Ç¤¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤«¤é£É£Ô¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤È»ö¶È¤òÅ¾´¹¤·¡¢ËýÀ­Åª¤ÊÀÖ»ú¤ÇÅÝ»º¤Î´íµ¡¤â¤¦¤ï¤µ¤µ¤ì¤¿Æ±¼Ò¤Î·Ð±Ä¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£