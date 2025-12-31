½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤ÎæÆ·î¤Ê¤Ä¤ß¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¡¢Ìó£¸¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£æÆ·î¤Ï±¦¸ª´ØÀáÃ¦±±¤ËÈ¼¤¦¡¢¸ª´ØÀá¿°Â»½ý°ìÉôÇíÎ¥¹üÀÞ¤Î¤¿¤á£¶·î£±£·Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë·ç¾ì¡£·ç¾ìÃæ¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÍèÇ¯£±·î£³Æü¤ÎÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´ÛÂç²ñ¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Éüµ¢Àï¤Ç¤ÏÅ·Îï¹Ä´õ¡¢¥Ï¥ß¥ó¥°¥Ð¡¼¥É¤ÈÁÈ¤ß¡¢ÀÐÀîÆàÀÄ¡õÍ¦µ¤¤ß¤Ê¤ß¡õµÌ½í¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Ìó£¸¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ëæÆ·î¤Ï¡Ö¼Â¤Ï£³·î¤¯