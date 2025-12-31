SoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025ÃË»Ò·è¾¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂè78²óÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡ÖSoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ï29Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¤ÇÃË»Ò·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬Åì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ë97-71¤Ç¾¡Íø¡£5ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢»Ë¾å7¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÌ¾Ìç¤ÎÀèÈ¯¤òÃ´¤Ã¤¿ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬14ÆÀÅÀ15¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òµ­Ï¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿°ïºà¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤ÎºÃÀÞ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£Âç·¿¥ë¡¼