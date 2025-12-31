¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¤«¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤Ï¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ¹Âç¤ÊÁòµ·¤¬¸Î¿Í¤Ø¤Î·É°Õ¤ÎÉ½¤ì¤È¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡ÖÄ¾Áò(²ÐÁò¤Î¤ß)¡×¤òÁª¤Ö¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¤Î³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¼«Í³¤Ë²ÈÂ²Áò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î50Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁòµ·¤ËÄ¾Áò¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¡¢·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ ¡ÚÄ´ºº·ë