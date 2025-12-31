ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Ï30Æü¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤«¤é¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î²«¶â¤Î¸°¡×¤ÎÂ£¤êÊª¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤Æ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¸°¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤ËË¬Ìä¤·¤¿ºÝ¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬ÀÊ¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤Î¸°¤Ç¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤¿¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î²«¶â¤Î¸°¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¤³¤¦½ñ¤­¹þ¤ó¤À¡£Â³¤±