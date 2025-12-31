¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ­»ö¤Ø¤Î´ØÍ¿¡×¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÈ¯¸À¤¬½Ð¤Æ¤«¤éÌó2¥«·î¡¢ÃæÆüÂÐÎ©¤ÏÄ¹´ü²½¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¸å·Ñ¼Ô¤ò¼«Ç¤¤·¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÀºåÌ¤Ê³°¸òÀïÎ¬¤¬ÉÔÂ­¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñºÝÀ¯¼£ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëº´¶¶Î¼¡¦ÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø¤Ï26Æü¡¢Ãæ±ûÆüÊó¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÆÃæ´Ø·¸¤Î¹¥Å¾¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ³°¸ò¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¹ñºÝ