ÆîÊÆ¡¦¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ËãÌô¤Î¼èÄù¤ê¾õ¶·¤òÊóÆ»¤·¡¢À¯ÉÜ¤¬ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï30Æü¡¢·³¤¬2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ËãÌô¤Î¼èÄù¤ê¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·³¤Ï1Ç¯´Ö¤Ç¤ª¤è¤½53¥È¥ó¤ÎËãÌô¤ò²¡¼ý¤·¡¢Ì©Í¢¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊªÎ®»ÜÀß40¤«½ê¤òÇË²õ¤·¤¿¤Û¤«¡¢´ØÍ¿¤·¤¿1600¿Í°Ê¾å¤ò¹´Â«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢·³¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö¹ñÌ±¤È·³¡¢·Ù»¡¤Î´°àú¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½