Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â­¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ÎÌ¤²ÃÆþ´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦½÷À­¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£Q¡§¾¼ÏÂ40Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î60ºÐ½÷À­¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤ÎÌ¤²ÃÆþ´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÏÊÌµïÍ½Äê¡£º£¤Î¤¦¤Á¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­¡©