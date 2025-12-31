25Ç¯¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖÊÔ¤ßÊª¡ùËÙ¥ÎÆâ¡×¤Î¥¹¥¯¡¼¥Ó¡¼¥»¡¼¥¿¡¼¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Î¶Ã¤¤¤¿¤³¤È3Áª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¡ö¡ö¡ö2025Ç¯¤â¥é¥¹¥È¡£21À¤µª¤â4Ê¬¤Î1¤¬²á¤®¤¿¤È»×¤¦¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£»ÍÈ¾À¤µª¡£¤­¤Ê¤¯¤µ¤¤ÏÃÂê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëºòº£¤Ç¤¹¤¬¡¢21À¤µª¤Î?¥¹¥Æ¡¼¥¸£²?¤¬¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢°ìÅÙÀÚ¤ê