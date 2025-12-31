µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ò½é·Ø¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ðµ¤·Ú¤ËÍ¶¤¤¤ä¤¹¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À­¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö´ªÊÛ¤·¤Æ¡ª½÷¤Î»Ò¤ò¥¦¥ó¥¶¥ê¤µ¤»¤ë½é·Ø¥Ç¡¼¥È¤Î¥À¥á¹ÔÆ°¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¤»¤Ã¤«¤¯ÃåÊª¤òÃå¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë½÷¤Î»Ò¤òË«¤á¤Ê¤¤¡ÖÃË¤Î¿Í¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±