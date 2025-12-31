ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬£³£±Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¤ß¤½¤«ÎóÅç½ÄÃÇ£Ì£É£Ö£Å·Êµ¤Ëþ³«¥Æ¥ì¥Ó£²£°£²£´¡×¡Ê¸áÁ°£¶»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç£±£¸Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÂç¤ß¤½¤«Ä«¤ÎÄêÈÖ¡¢·ÐºÑ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£ÀÐÇË»á¤Ï£²£°£±£±Ç¯¤«¤éÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¾Ò²ð¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¾Ð´é¤òÉâ¤«¤ÙÊú¤¤¤¿ÀÐÇË»á¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÇä¤ì¤¿¤ó¤Ç