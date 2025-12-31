2024Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿THE ALFEE¡£41Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢Â¿Ë»¤Ê1Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ï¡¢12·î29Æü¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£º£Ç¯1Ç¯¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î3¿Í¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¾¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¡ª¡Ö¥¢¥ëÃæ¡×¤¿¤Á¤¬¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÉ÷·Ê¡¿»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡©ÉÔÊÑ¤ÎÈþÎï¥Ó¥¸¥å¤â¸ø³«¡½¡½