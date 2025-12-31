¢§Ê¡²¬¸©¡ÊÊ¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¡¦£³£±Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÊ¡²¬ÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚËÌ¶å½£ÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚÃÞË­ÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚÃÞ¸åÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¢§º´²ì¸©¡Êº´²ìÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£³£±Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚËÌÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¢§Ä¹ºê¸©¡ÊÄ¹ºêÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£³£±Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚËÌÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡Ú°í´ô¡¦ÂÐÇÏ¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡Ú¸ÞÅç¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¢§·§ËÜ¸©¡Ê·§ËÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£³£±Æü£µ»þ¡Ë¡Ú·§