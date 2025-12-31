¢§¼¢²ì¸©¡ÊÉ§º¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£³£±Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê°ì»þ±«¤«Àã¢§µþÅÔÉÜ¡ÊµþÅÔÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£³£±Æü£·»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚËÌÉô¡Û±«¤«Àã¸å¤¯¤â¤ê¢§ÂçºåÉÜ¡ÊÂçºå´É¶èµ¤¾ÝÂæ¡¦£³£±Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÂçºåÉÜ¡ÛÀ²¤ì¸å»þ¡¹¤¯¤â¤ê¢§Ê¼¸Ë¸©¡Ê¿À¸ÍÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£³£±Æü£·»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì¸å»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚËÌÉô¡Û±«¤«Àã¸å¤¯¤â¤ê¢§ÆàÎÉ¸©¡ÊÆàÎÉÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£³£±Æü£µ»þ¡Ë¡ÚËÌÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì¸å»þ¡¹¤¯¤â¤ê¢§