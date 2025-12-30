Ç¾Â´Ãæ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÊ¬°ìÉÃ¤òÁè¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¿È¶á¤Ê¿Í¤¬ÆÍÁ³ÅÝ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤¹¤°¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÅÝ¤ì¤¿»þ´Ö¤ä´û±ý¾É¡¢ÉþÍÑÃæ¤ÎÌô¤Î¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½é´ü¾É¾õ¤òÍý²ò¤·¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ì¿¤òµß¤¦¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ØÅìÇ¾¿À·Ð³°²ÊÉÂ±¡¡×¤ÎÀ¶¿åÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§À¶¿å ÄªÍµ¡Ê´ØÅìÇ¾¿À·Ð³°²ÊÉÂ±¡¡Ë ´ä¼ê°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢·²ÇÏÂç³Ø°å³Ø