¡þÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ(30Æü¡¢ÉÙ»Î»³ËÜµÜÀõ´ÖÂç¼ÒÁ°¡ÁÉÙ»ÎÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì:Á´7¶è´Ö43.4¥­¥í)¾ëÀ¾Âç³Ø¤¬ÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¤Ç½éÍ¥¾¡¡£º£Ç¯¤ÏÁ´ÆüËÜ±ØÅÁ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Æó´§¤òÃ£À®¡£Âç²ñ¸å¡¢Áª¼ê¡¦´ÆÆÄ¤¬´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ëÀ¾Âç¤ÏºÇ½ª7¶è¤Î¾å¤êºä¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿1Ç¯À¸¤ÎÂçÀ¾Í³ºÚÁª¼ê¤¬ÀèÆ¬¤ÎÂçÅìÊ¸²½Âç¤Ë24ÉÃº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤­¥È¥Ã¥×¤Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢°ì»þ¤ÏÅìËÌÊ¡»ãÂç¤ËÈ´¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½ªÈ×ºÆ¤ÓÈ´¤­ÊÖ¤·¤Æ¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿