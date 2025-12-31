¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹ÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤«¤Ö¤êÊª¤Î¿¼¤¤ÍýÍ³¥×¥íÌîµå¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤Ï¡¢10·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢3¿Í¤¬NPBµåÃÄ¤Î»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤³¤ÎµåÃÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°Áª¼ê¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå¤Ø¤ÎÌ´¤ò¤¢¤­¤é¤á¤Æ¸½Ìò¤òÂà¤¯Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡£2·³µåÃÄ¤äÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¡¢Ìîµå¤ò¤¢¤­¤é¤á¤ë¾ì¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤¢¤ë¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ëÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿´¤¬¤±