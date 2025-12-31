Image: Keychron ¤Ä¤¤¤Ë¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£ Keychron¤È¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Á÷¤ê½Ð¤¹ÆþÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖNape Pro¡×¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏËÜÆü23»þ59Ê¬¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£ ¡ÚKeychron¡ßGIZMODO¡ÛNape Pro 10431±ß 2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î¹ØÆþ²Á³Ê¡Ê13%OFF¡Ë CoSTORY¤Ç¹ØÆþ ÌÀÆü°Ê¹ß¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤«¤é»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£ ¡Ö¤¢¤È