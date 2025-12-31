ÄÅ·ÚÅ´Æ»¡ÊÀÄ¿¹¸©¡Ë¤Ï£²£¹Æü¡¢Åß¤Î´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¥¹¥È¡¼¥ÖÎó¼Ö¡×¡Ê£´Î¾ÊÔÀ®¡Ë¤Ç£²Î¾ÌÜ¤È£³Î¾ÌÜ¤ÎÏ¢·ë¤¬±¿¹ÔÃæ¤Ë³°¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Îó¼Ö¤ÏÈó¾ï¥Ö¥ì¡¼¥­¤ÇÄä»ß¤·¤¿¤¬¡¢¾èµÒ£±¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¸¶°øÄ´ºº¤Î¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¥¹¥È¡¼¥ÖÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥ÖÎó¼Ö¤Ï¡¢µÒ¼Ö¤Ë¤À¤ë¤Þ¥¹¥È¡¼¥Ö¤òºÜ¤»¤ÆÁö¤ëÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡£ÎãÇ¯£±£²¡Á£³·î¡¢ÄÅ·Ú¸Þ½êÀî¸¶±Ø¡½ÄÅ·ÚÃæÎ¤±Ø¤ò±ýÉü¤¹¤ë¡£ÄÅ·ÚÅ´Æ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÅ·Ú¸Þ½êÀî