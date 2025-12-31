¢§ÀÄ¿¹¸©¡ÊÀÄ¿¹ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£³£±Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÄÅ·Ú¡ÛÀã¡Ú²¼ËÌ¡ÛÀã»þ¡¹»ß¤à¡Ú»°È¬¾åËÌ¡ÛÀã»þ¡¹»ß¤à¢§´ä¼ê¸©¡ÊÀ¹²¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£³£±Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÆâÎ¦¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹Àã¡Ú±è´ßËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¡Ú±è´ßÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¢§µÜ¾ë¸©¡ÊÀçÂæ´É¶èµ¤¾ÝÂæ¡¦£³£±Æü£·»þ¡Ë¡ÚÅìÉô¡ÛÀ²¤ì¸å¤¯¤â¤ê¡ÚÀ¾Éô¡Û¤¯¤â¤ê¸å»þ¡¹Àã¢§½©ÅÄ¸©¡Ê½©ÅÄÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£³£±Æü£µ»þ¡Ë¡Ú±è´ß¡ÛÀã¡ÚÆâÎ¦¡ÛÀã¢§»³·Á¸©¡Ê»³·ÁÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£³£±Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÂ¼»³¡ÛÀã¡ÚÃÖ»ò¡ÛÀã¡Ú¾±Æâ