¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥³¥Ú¥ó ¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÃDaihatsu K-OPEN Concept ¢£YOKOHAMA Car Session¡ÊYCS¡Ë¤È¤Ï¡©¡È35ºÐ°Ê²¼¡É¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤­¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¼«Æ°¼Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖYOKOHAMA Car Session¡Ê¥è¥³¥Ï¥Þ¥«ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢¸åÆ£ÏÂ¼ù¡¢ËÜÅÄ¹ÀÎ´¡¢¹ÃÌîÂçÊå¤Ç·ëÀ®¤·¤¿3¿ÍÁÈ¤Î¥°¥ëー¥×¡£ YCS¤Î¥á¥ó¥Ðー3Ì¾¡£º¸¤«¤éËÜÅÄ¹ÀÎ´¡Ê°¦¼Ö¡§¥·¥È¥í¥¨¥ó BX19TZi¡Ë¡¢¸åÆ£ÏÂ¼ù¡Ê°¦¼Ö¡§¤¤¤¹¡¶ ¥Ô¥¢¥Ã¥Ä¥¡XE¡Ë¡¢¹ÃÌîÂçÊå¡Ê°¦