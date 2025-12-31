¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û30Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ37Á¬±ß°Â¥É¥ë¹â¤Î1¥É¥ë¡á156±ß38¡Á48Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1743¡Á53¥É¥ë¡¢183±ß71¡Á81Á¬¡£ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¾å¾º¤ò¼õ¤±¡¢ÆüÊÆ¤Î¶âÍøº¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿±ßÇä¤ê¥É¥ëÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£