2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù»Ê²ñ¡¢¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª2026¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£²óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î±éÁÕ¤òÄ°¤­Ê¬¤±¤ë¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î±éÁÕ¤Ë¡¢¾¾ºê¤·¤²¤ë¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç²Ã¤ï¤ê²Ú¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£GACKT¤â¡Ö¤³¤ì¤À¤¤¤ÖÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤ëÄ¶ÆñÌä¤Ë¡Ä¡£¤³¤Î¡Ö¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢Àµ²ò¤Î¡È¥×¥í¡É¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²»³Ú²È¡¦µ×ÀÐ¾ù¤¬²»³Ú´ÆÆÄ¤òÌ³¤áÇ¯´Ö200²ó