¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¡Û(¥ª¡¼¥ë¥É ¥È¥é¥Õ¥©¡¼¥É)¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U 1-1(Á°È¾1-1)¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥Þ]¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼(27Ê¬)[¥¦]¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼(45Ê¬)<·Ù¹ð>[¥¦]¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ã¥Á¥å¥¢(63Ê¬)¡¢¥è¥ë¥²¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦¥é¡¼¥»¥ó(90Ê¬+5)