31Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ220±ß¹â¤Î5Ëü620±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ 51766.01±ß¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò 51248.01±ß¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò 50730.00±ß¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò 50620.00±ß31ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ 50548.00±ß5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 50339.48±ß30ÆüÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¸½Êª½ªÃÍ 50212.00±ß25Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 50055.00