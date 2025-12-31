¥«¥¹¥¿¥à¤Ï¤·¤¿¤¤¤±¤É°Â¿´¤â¤Û¤·¤¤¡Ä¡Ä¤À¤Ã¤¿¤é½ãÀµ¡ª¤â¤Ã¤È¥¸¥à¥Ë¡¼¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë½ãÀµ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¥¯¥é¥®¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÇÎò»Ë´Û¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿