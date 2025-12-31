¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï30Æü¡¢µåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥³¥é¥Ã¥­¡¼¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ö2025¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥­¡¼¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë¥³¥é¥Ã¥­¡¼¤Ïº£Ç¯1·î¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤«¤é³«¶È¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¡Ö¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¼ç¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇØÈÖ¹æ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥é¥Ã¥­¡¼¡£¤·¤«¤·µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ÆþÃÄÇ¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¹¬±¿¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¡Ö2025¡×¤òÇØÈÖ¹æ¤È¤¹¤ë¤³¤È