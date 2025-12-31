ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬£³£±Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¤ß¤½¤«ÎóÅç½ÄÃÇ£Ì£É£Ö£Å·Êµ¤Ëþ³«¥Æ¥ì¥Ó£²£°£²£´¡×¡Ê¸áÁ°£¶»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç£±£¸Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÂç¤ß¤½¤«Ä«¤ÎÄêÈÖ¡¢·ÐºÑ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£ÀÐÇË»á¤Ï£²£°£±£±Ç¯¤«¤éÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÀÐÇË»á¤ò£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬¡Ö¤è¤¦¤³¤½¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¡×¤È´¿·Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö£±Ç¯¤Î¤´¤Ö¤µ¤¿