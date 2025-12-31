±é·ÝÈÖÁÈ¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿¾ÐÅÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íî¸ì²È¤Î½ÕÉ÷Äâ¾ºÂÀ¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤ÏÉü³ØÃæ¤ÎÅì³¤Âç³ØÂ´¶È¤Ø¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ø¤é¤¯¤´Âîµå¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Î²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤Î»°Í·Äâ¾®Í·»°¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ï¡È²¼È¾¿È¡É¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢¾ÐÅÀÎ®¤Ë2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢£»Ê²ñ¤Î¾ºÂÀ¤¬´¶¤¸¤¿¡¢ºÇÇ¯Ä¹79ºÐ