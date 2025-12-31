ÆüËÜ¶õ¹Á¥Ó¥ë¥Ç¥ó¥°¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¡ÖHANEDA-YA 7ÈÖ¥²¡¼¥ÈÅ¹¡×¤ò12·î23Æü¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Ê£¹ç¥·¥ç¥Ã¥×¡£Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡¢¤Í¤ó¤ê¤ó²È¡¢Åìµþ¥ß¥ë¥¯¥Á¡¼¥º¹©¾ì¡¢¥Ð¥¿¡¼¥Ð¥È¥é¡¼¤Ê¤É¤ÎÅìµþÅÚ»º¤Î²Û»Ò¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ú¿©Îà¤ä°ûÎÁ¡¢°åÌôÉÊ¡¢¥È¥é¥Ù¥ë¥±¥¢ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤òÉý¹­¤¯¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£¾ì½ê¤Ï2³¬À©¸Â¥¨¥ê¥¢Æî¥¦¥£¥ó¥°¡£±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸áÁ°6»þ¤«¤é¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¡£