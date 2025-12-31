¤¤¤ÞÀ¤³¦150ËüÉôÆÍÇË¡¦39¤«¹ñ´©¹Ô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ØSTOP OVERTHINKING ¨¡¨¡ »×¹Í¤ÎÌµ¸Â¥ë¡¼¥×¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢Ç¾¤¬ºã¤¨¤ë5¤Ä¤Î½¬´·¡Ù¤À¡£Amazon.com¤Ç¤â13,000Ä¶¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÇÀ¤³¦¤¬Àä»¿¤¹¤ëÏÃÂê½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾ÈµÜÎË»Ò»á¤Ë´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡ËÇ¾¤òºÇ¤âÈè¤ì¤µ¤»¤ëºÇ°­¤Î½¬´·Ç¯ËöÇ¯»Ï¡£¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¦²ÈÂ²¤È¿©Âî¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤¤¥¹¥Þ¥Û¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈL