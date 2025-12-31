¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î6Ê¬¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº®Àï¤È¤Ê¤ê¡¢È´¤±½Ð¤¿¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©¡£¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤¬¥»¥á¥Ë¥ç¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ÇÂ­¤¬Íí¤ßPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥³¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤¬·è¤á¡¢¥Û¡¼