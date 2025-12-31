2024Ç¯¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï6³ä°Ê¾åË½Æ­¤·¤¿¡£À¯ºöÂÐ±þ¤Ï¹ï¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àè¹Ô¤­¤Ï¤Ê¤ªÉÔÆ©ÌÀ¡½¡½ÆüËÜ¿Í¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¤ò¡ÖÇã¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀáÌó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀ¶È¤Ï¹ñËÉ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£À¤³¦¤Î¶¡µëÌÖ¤¬ÍÉ¤é¤²¤Ð¡¢»ÍÊý¤ò³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Åç¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ï°ìµ¤¤ËÀÈ¼å¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÆñ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Ê¤Î¤À¡ª¥³¥á