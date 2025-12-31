ÈþÍÆÀ°·Á³°²Ê¡Ö¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¡Ê80¡Ë¤¬30ÆüÌë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¾¾ËÜ¿Í»Ö¤òÆ±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎCM¤ËÁá¤¯µ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¹â¿Ü»á¤Ï19Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬BS¤è¤·¤â¤È¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Î¶ÛµÞÆÃÈÖ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤¿µ­»ö¤òÅºÉÕ¡£¡Ö¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ØÄó¶¡¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÙBS¤è¤·¤â¤È¹­¹ðÂåÍýÅ¹¤ËÃíÊ¸¤Ê¤¦¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£20Æü¤Ë¤â¡Ö¼¡¤Î¹â¿Ü