ÃæÌî¿®¼£¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ ¸åÊÔ¡ÊÁ´£³²ó¡ËÁ´¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥·¥óÀ­Ç½¤¬ÀÜ¶á¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤«¤é²¼°Ì¤Þ¤Ç¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎF1¡£¤·¤«¤·2026Ç¯¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¼ÖÂÎ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊPU¡Ë¡¢¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¡¢¥Þ¥·¥ó¤¬Á´ÌÌÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ÀªÎÏ¿Þ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î»²ÀïÂÎÀ©¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡ÊGM¡Ë¤È¡¢¥¶¥¦¥Ð¡¼¤òÇã¼ý¤·¤¿¤¬¥¢¥¦¥Ç¥£¤¬¿·µ¬»²Àï¤·¡¢¥Û¥ó¥À¤â