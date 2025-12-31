¡ÖÈà½÷¤é¤·¤¤À¸¤­Êý¡¢¹¬¤»¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡½©¼ÄµÜÈÞ¡¦µª»Ò¤µ¤Þ¤¬59ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î·ëº§¤ä¾­Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ëµ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¡¢58ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿°ìÊ¸¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥ä¥¹¥äÌ²¤ë²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¤¯¤Ã¤­¤ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹º£Ç¯¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢6·î¤Î¡Ö³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©130¼þÇ¯¡×¤òµ­Ç°¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ø¤Î