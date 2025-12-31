µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¼Â²È¤Ø¤Îµ¢¾Ê¡£²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬Êú¤¯°ãÏÂ´¶¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿ÆÀ¤Âå¤È¤Î´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤ÏÉ½ÌÌ²½¤·¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿¼¹ï¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¸»¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÉ×¤¬É÷Ï¤¾ì¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿¾×·âÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¡ÖµÁ¼Â²È¤¬±ø¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤É×¤Î¶ìÄËÅÔÆâ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëº´Æ£Èþºé¤µ¤ó¡Ê35ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤ê¡¢·ëº§3Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢É×¤Î·òÂÀ¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤òÏ¢¤ì¤ÆÃÏÊý