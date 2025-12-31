Âç³¢Æü¤â¡¢Àµ·î¤â´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡½¡½¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÇ¯¼ý¤Ï800Ëü±ßÁ°¸å¡£ÅÔÆâ¶á¹Ù¤ËÊë¤é¤¹68ºÐ¤Îº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢·ø¼Â¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µ²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤ÈÃù¶â¤¬¤¢¤ì¤ÐÍª¡¹¼«Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ï·¸å¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤âÆ°¤­Â³¤±¤ëÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ç¡¢50ºÐ°Ê¾åÇ¯²¼¤Î¼ã¼Ô¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢»þµë¤ÇÆ¯¤¯Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£Î¥º§¤ÇÏ·¸å·×²è¤¬°ìÊÑ¡ÄÇ¯¶â¼õµë¸å¤â¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀ¸³èÂç³¢Æü¤Ê¤ó¤Æ»ä¤Ë¤Ï´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡½¡½¡£¤½¤¦Ã¸¡¹¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔ