Ï¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤Î»ö·ï¤«¤é¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿YouTuber¤Þ¤Ç¡½¡½º£Ç¯¡¢¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥È¥¥¥ë¡¼¥¯¥é¥¤¥à¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡õ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸·Áª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»ùÆ¸À­µÔÂÔ¤ÇÂáÊá¡¢¹öÃæ¤Ç»É»¦¤µ¤ì¤¿À¤³¦Åª¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¡ØMaking a Murderer¡Ù¤¬¸½Âå¤Î¥È¥¥¥ë¡¼¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤â¤¦10Ç¯¤¬·Ð¤Ä¡£¤¤¤Þ¤äÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤ò¶¼¤«¤¹¶²¤í¤·¤¤¸½¼Â¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¥·¥ê¡¼¥º¤ä±Ç²è¤Ç°î¤ì