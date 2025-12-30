È¯Ã£¾ã³²¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤Ç¤Ï¡¢²ÝÂê¤ÎÆñ°×ÅÙÀßÄê¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÆñ¤·¤¹¤®¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤¹¤®¤Æ¤â¥À¥á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© Å¬ÀÚ¤Ê²ÝÂê¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤¬³èÀ­²½¤·¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Ò²ñÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤¬°é¤Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤Î¾®¶ÌÉð»Ö¤µ¤ó¤Ë¡ÖÈ¯Ã£¤ÎºÇ¶áÀÜÎÎ°è¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Ù±ç¤Î¼ÂºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤­¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò°ú¤­½Ð¤¹¥¢¥×¥í&#1