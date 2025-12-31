¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¤ò¿ôÂ¿¤¯ÌÜ·â¤·¤¿¡Ç25Ç¯¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔ»£±ÆÃæ¤Ë¡Ä¡Ä¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤(43)¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ä¥í¥ó¥É¥ó¤Ê¤ÉÃÏ²¼Å´¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤è¤êÃÏ²¼Å´°ÜÆ°¤Î¤Û¤¦¤¬Áá¤¯¤ÆÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÆ¹ñÌ±¤Ï¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¥»¥ì¥Ö¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤âÈà¤é¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÂº½Å¤·¡¢¸«¼é¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¥»¥ì¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê£Ì£Áºß½»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÈÓÄÍ¿¿µª»Ò»á¡Ë¡Ç24Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿À¤