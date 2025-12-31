¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡ÖÎáÏÂ8Ç¯½é½ÕÊ¸³Ú¸ø±é¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¹±Îã¤Î¸ø±é¤Ç¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾å±é¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤ÎÂçºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÄêÈÖ¤ÎÌ¾ºî¡¢¿·½Õ¤ò¤³¤È¤Û¤°²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÍÙ·à¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤à5ºîÉÊ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Æ±·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡£¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡ËÆ±·à¾ìÄó¶¡Âè1Éô¡Ê¸áÁ°11»þ¡Á¡Ë¡¢Âè2Éô¡Ê¸á¸å2»þ30Ê¬¡Á¡Ë¡¢Âè3Éô¡Ê¸á¸å6»þ¡Á¡Ë¤Î3Éô¹½À®¡£Ëë³«¤±¤ò¾þ¤ëÂè1Éô¤Ç¤Ï¡¢µ§¤ê¤È½Ë¤¤¤Î¼ñ